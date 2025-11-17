Buscè non ha calciatori di ruolo dopo il grave infortunio di Cimino e fino all’apertura del calciomercato dovrà inventarsi una soluzione

Come si suol dire: di necessità virtù. Sarà ciò che dovrà fare mister Buscè nelle prossime 5 partite. Sommando quella già giocata a Latina, sono 6 le gare nelle quali il Cosenza non avrà a disposizione un terzino destro di ruolo, sempre che, alla riapertura del calciomercato, nel ruolo possa essere acquistato qualcuno già per la prima gara contro il Monopoli del 5 gennaio. Conoscendo le abitudini sul mercato di Guarascio è altamente improbabile. Questo a causa dell’infortunio di Baldovino Cimino che, dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, si rivedrà in campo sono l’anno prossimo.

Soluzioni improvvisate

Sabato è stato scelto Ferrara per sostituirlo. Si tratta praticamente di un inedito per l’ex capitano del Taranto che ha da sempre giocato dalla parte opposta. E c’è da dire che se l’è anche cavata molto bene. Al momento giocando con il 4-3-3, l’altra soluzione sarebbe quella di abbassare Ricciardi. Anche in questo caso si tratta di un adattamento. L’esterno romano ha fatto l’esterno tutta fascia in uno schieramento a 5 in passato. E poi arretrarlo priverebbe la squadra della sua verve in prima linea. Altre opzioni sarebbero estemporanee. Ad esempio Paolo Dametto nella sua lunga carriera ha giocato 7 partite da terzino destro ai tempi del Prato ma più di 10 anni fa. In rosa c’è il giovanissimo Antonio Rocco, difensore centrale aggregato ormai stabilmente con i “grandi”, che ai tempi degli Allievi della Spal giocò anche lui da terzino destro qualche partita.