Il Cosenza non è mai riuscito a vincere quest’anno quando è stato assente l’esterno romano, raccogliendo soltanto 2 punti in 3 partite

Se tre indizi fanno una prova, allora adesso ci possiamo sbilanciare: esiste un Cosenza con Manuel Ricciardi ed un Cosenza senza. Anche sabato i rossoblù hanno patito in modo particolare la sua assenza e non sono riusciti nemmeno stavolta a vincere senza il classe 2000 in campo.

Da primissimi posti con Ricciardi in campo

Prendendo in considerazione le 9 partite nelle quali Ricciardi è stato a disposizione di Buscè, ovvero dalla 3^ all’11^ giornata, il Cosenza ha raccolto ben 18 punti frutto di 5 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta. La media punti è di 2 a partita. Senza Ricciardi invece il Cosenza non ha mai ottenuto una vittoria ed ha racimolato solo 2 punti in 3 gare: la media punti scende drasticamente a 0,66. Solo la Salernitana con 19 punti ha fatto meglio dei lupi nel periodo che va dalla 3^ all’11^ giornata. Il Catania ha fatto gli stessi punti dei ragazzi di Buscè (18), il Benevento 16, il Monopoli 14. Insomma l’imprescindibilità dell’esterno d’attacco rossoblù, finora capace di mettere a segno 5 gol ed un assist, è dimostrata anche dai numeri.