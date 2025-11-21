Quando lo scorso 5 novembre il Cosenza Calcio annunciò l’ingresso gratuito per gli Under 14 in Tribuna A e nelle Curve prima della gara contro il Casarano e per tutto il campionato, l’obiettivo era chiaro: ricreare quel legame spontaneo, fresco e genuino tra i più giovani e il “San Vito - Marulla”. Un’iniziativa che il Direttore Generale Salvatore Gualtieri, promotore di “Solo per la maglia”, conosce molto bene, perché già adottata con ottimi risultati nelle sue precedenti esperienze a Crotone e Frosinone. In quei contesti, infatti, l’apertura alle nuove generazioni aveva generato entusiasmo e partecipazione.

A Cosenza clima diverso

Nonostante il lancio social, la promozione chiara e il tentativo di coinvolgere gli accompagnatori con biglietti a prezzo calmierato (10 euro in Tribuna A, 7 nelle Curve), l'iniziativa non ha trovato terreno fertile, visti anche i pochissimi presenti contro il Casarano. Risposta minima da parte dei giovanissimi che, nelle intenzioni della società, avrebbero dovuto riempire il “Marulla” magari al posto di chi ha deciso di disertare da inizio anno gli spalti.

A pesare infatti è soprattutto il clima ostile nei confronti del Presidente onorario Eugenio Guarascio. Una distanza ormai profonda, diventata terreno difficile per qualsiasi iniziativa, anche quelle pensate per i bambini e per ricostruire un rapporto con il territorio. Alla base c'è la sensazione diffusa che, fino a quando non verrà ricucito il rapporto tra club e piazza, nessuna campagna promozionale riuscirà davvero a smuovere l'indifferenza che circonda lo stadio e che nemmeno il big match di domenica contro il Benevento ha modificato.

Il dato più evidente, e forse più amaro, è proprio questo: nemmeno i più piccoli, solitamente sensibili al fascino del calcio e della squadra della propria città, hanno risposto all'invito. Il San Vito Marulla continua a rimanere deserto, specchio di un problema molto più profondo della semplice mancanza di pubblico. L'iniziativa “Solo per la maglia” resta dunque un tentativo encomiabile ma, ad oggi, fallito. E mette ancora una volta in luce quanto il Cosenza abbia bisogno non solo di idee, ma di una riconnessione autentica con la sua gente. Perché senza la spinta del popolo rossoblù, nessuna tribuna speciale potrà mai riempirsi davvero.