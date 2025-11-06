Il classe 2006 non ha ancora esordito con la maglia rossoblù ma negli allenamenti è continua la sua crescita

Al “San Vito-Marulla” c’è un giovane che si sta facendo notare nelle ultime settimane. Si tratta di Thomas Pompei, portiere classe 2006. L'estremo difensore è reduce da due stagioni in prestito all’Atletico Ascoli in Serie D, dov’è stato titolare per due anni ed ha superato numerose prove di maturità tra i pali. Tornato a Cosenza in estate, è rimasto finora sempre in panchina, crescendo però di giorno in giorno sotto l’occhio vigile del preparatore dei portieri Antonio Fischetti.

Vettorel il titolare ma...

Il titolare tra i pali resta Thomas Vettorel, che finora ha alternato ottime prestazioni ad alcune partite meno convincenti, come l’ultima disputata. Un rendimento che, seppur complessivamente positivo, tiene comunque viva la concorrenza interna e stimola i giovani ad alzare il livello. Buscè osserva da vicino Pompei, ne apprezza l’impegno e la personalità, e non è escluso che, continuando così, possa arrivare presto anche per lui una chance in maglia rossoblù. Sarebbe il suo esordio tra i professionisti.