Serata agrodolce per Baldovino Cimino, giovane difensore del Cosenza, protagonista assoluto, nel bene e nel male, del 2-2 maturato ieri al “Viviani” di Potenza contro il Sorrento. Il classe 2004 ha vissuto la prima grande emozione della sua carriera, trovando il primo gol tra i professionisti con un inserimento preciso e deciso che, al 75’, aveva riportato avanti i rossoblù sul momentaneo 1-2. Una gioia esplosiva, condivisa con i compagni, con i tifosi e con lo staff.

Ma il calcio, si sa, può essere spietato. Quattro minuti dopo, su un cross dalla sinistra di Santini, Cimino ha perso la marcatura su D’Ursi, lasciandogli lo spazio necessario per battere Vettorel e firmare il definitivo 2-2. Un errore pesante, che ha vanificato la possibilità di tornare alla vittoria.

Crescita ma anche errori

Resta comunque una prestazione che, al di là dell’errore raccontato, conferma la crescita del ragazzo, lanciato ormai due stagioni fa da Caserta. L’episodio negativo fa parte purtroppo di un percorso di crescita di un calciatore che, solo con Buscè da inizio stagione, sta trovando continuità di impiego con la maglia rossoblù e che è pur sempre un classe 2004. Il pomeriggio di Potenza sarà comunque indimenticabile per Cimino. Ora starà a lui far sì che quella rete resti il simbolo di una crescita, e non di un rimpianto.