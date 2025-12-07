Un guizzo di Achour a poco dalla fine permette al Cosenza di vincere contro un Picerno molto organizzato, che non merita assolutamente l’ultimo posto in classifica. In attacco però i lucani pungono poco e per i difensori rossoblù c’è poco lavoro. A centrocampo è ancora decisivo Kouan. In attacco delude Beretta ed è proprio il match winner Achour il migliore in campo.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 6

Ai limiti del senza voto. Ordinaria amministrazione ed un solo tiro, facilmente bloccato, in tutta la partita.

CANNAVO’: VOTO 6,5

Cardoni è un cliente scomodo e lui, nonostante sia fuori ruolo, riesce a limitarlo ed a ripartire molto bene. Diversi palloni messi in mezzo e non sfruttati dai compagni di squadra.

DAMETTO: VOTO 6,5

Un paio di chiusure preventive importanti all’inizio dei due tempi. Poi non deve faticare tantissimo.

CAPORALE: VOTO 6

Prova a far ripartire velocemente l’azione ed a farsi vedere anche in avanti, visto che nella sua zona i calciatori del Picerno si vedono poco.

FERRARA: VOTO 6

Svolge il suo compito ma si vede molto poco in avanti, più che altro perché la squadra pende completamente dall’altra parte.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 6,5

Si vede meno che in altre occasioni. E’ molto generoso ma sbaglia anche tanti palloni. Poi però è decisivo con l’assist, non voluto, per il gol di Achour.

LANGELLA: VOTO 6,5

Parte molto bene e colpisce anche un palo. Con il passare dei minuti non riesce però ad alzare i ritmi di gioco dei suoi ed i centrocampisti del Picerno gli prendono le misure.

GARRITANO: VOTO 6,5

Si dà tanto da fare e si vede che sente in modo particolare la partita dopo Foggia. Trova anche il gol, annullato per un giusto fuorigioco. Nella ripresa Buscè lo sostituisce quando sembrava averne ancora.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 6

Si accende a sprazzi. Quando lo fa crea pericolosi, anche se Pistolesi è il migliore del Picerno e riesce spesso a limitarlo.

BERETTA: VOTO 5

Prima da titolare, ma non coglie l’occasione che gli concede Buscè. A parte qualche sponda, è sempre anticipato dalla difesa lucana ed appare ancora molto poco agile.

MAZZOCCHI: VOTO 6

In campo poco più di un tempo nel quale si sposta leggermente più a sinistra per lasciare spazio a Beretta al centro dell’attacco. Si rende pericoloso nel primo tempo. Poi si arrende di nuovo alla spalla.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 6

La risposta della squadra dopo Foggia c’è dal punto di vista del carattere ma non del gioco, vista la poca brillantezza. I tre punti però sono di vitale importanza.

SUBENTRATI

FLORENZI: VOTO 5,5

Si vede che non è al meglio. Entra ma non riesce mai a trovare i suoi classici guizzi.

ACHOUR: VOTO 7

Un serpente nell’area di rigore. Tocca una palla vagante e segna un gol, già il suo terzo in stagione, con un gran sinistro nell’angolo. Meglio di così è difficile fare.

CONTILIANO: VOTO 6

Mezz’ora di ordine sul centrosinistra. Non azzarda mai la giocata ma è sempre nel posto giusto.