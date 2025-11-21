Arrivano novità per quel che riguarda i rinnovi di due calciatori importantissimi per il Cosenza: Manuel Ricciardi ed Alessandro Caporale. Da quel che trapela infatti il Presidente Guarascio si sarebbe mosso in prima persona per iniziare a parlare di futuro con i loro agenti.

Stagione super per entrambi

Tutti e due i calciatori hanno il contratto in scadenza a giugno. La società del Cosenza però ha un’opzione di rinnovo sia per il difensore che per l’esterno che non solo vorrebbe far valere, ma che vorrebbe trasformare in un prolungamento fino al 2028. Da Via Conforti ci sarebbe questa volontà. Caporale ha finora disputato una buonissima stagione, formando con Dametto una grande coppia difensiva e riscattando la sua prima in rossoblù, quella scorsa, giocata così così. Ancora meglio l’annata di Ricciardi, capocannoniere del Cosenza con 6 centri che, dopo il mal di pancia estivo, è diventato un pilastro della squadra allenata da Buscè. Attese possibili novità nelle prossime settimane.