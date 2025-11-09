I rossoblù travolgono ancora e vantano il miglior attacco del campionato con 26 gol fatti, ma per il definitivo salto di qualità servirà saper soffrire
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Quando la partita si mette sui binari giusti, il Cosenza di Antonio Buscè diventa una macchina da gol. Anche ieri, al “San Vito-Marulla”, i rossoblù hanno travolto il Casarano con un netto 4-1 che conferma lo stato di grazia del reparto offensivo e il primato nel numero di reti realizzate in questo campionato, ben 26 in 13 partite, media perfetta di 2 a gara. Una squadra che diverte, convince e soprattutto segna tanto, trovando spesso soluzioni diverse e interpreti sempre più determinanti.
La vittoria, arrivata con personalità e qualità, ha esaltato ancora una volta i principi di gioco del tecnico: intensità, occupazione degli spazi, verticalità e pressione alta. Quando il Cosenza riesce a imporre il proprio ritmo e ad alzare i giri del motore, non ce n’è per nessuno. La sensazione è che, una volta aperta la gara, il gruppo abbia acquisito quella fiducia necessaria per dilagare e gestire con autorità.
Salto di qualità
Eppure, per il definitivo salto di qualità, servirà qualcosa in più. Buscè lo sa bene: per diventare grandi davvero bisogna imparare a vincere anche le cosiddette “partite sporche”, quelle dove il gioco non decolla, dove gli spazi si chiudono e serve più concretezza che spettacolo. Missione finora fallita contro Casertana, Sorrento e Team Altamura. Gare che si portano a casa con compattezza, ordine e cinismo, più che con trame eleganti.
È questo il prossimo step di crescita per un gruppo che, numeri alla mano, continua a dimostrare un potenziale altissimo. La capacità di adattarsi ai diversi momenti del match e di reagire anche nei frangenti più complicati sarà la chiave per confermarsi nelle zone alte della classifica e per dare continuità a un percorso che, fin qui, ha già regalato tanti sorrisi e tanto entusiasmo.
Perché il Cosenza di Buscè, quando si accende, è davvero uno spettacolo. Ma per essere una squadra vincente a tutto tondo e puntare decisi al ritorno in Serie B, servirà imparare a esserlo anche quando la luce non brilla.