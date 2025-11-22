Dal Cosenza...alla Reggina. Il futuro di Lamine Fofana parla comunque calabrese. Il centrocampista originario della Costa d’Avorio è infatti da oggi un nuovo calciatore della squadra amaranto che milita nel campionato di Serie D.

La prova con il Cosenza

Fofana, poco meno di un mese fa, è stato vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Cosenza. Il classe 1998 infatti si è allenato per una settimana con la squadra ma durante questo lasso di tempo non è riuscito a convincere Buscè e lo staff tecnico a dargli una nuova opportunità in Serie C. Prima della gara con il Casarano del 5 novembre scorso, Fofana ha lasciato Cosenza ma non la Calabria, visto che subito dopo si è palesata la possibilità Reggina che è stata presa al volo dal calciatore. Dopo le ultime stagioni in Serie C tra Arzignano Valchiampo, Messina e Triestina tra le altre, ora il futuro di Fofana sarà in Serie D.