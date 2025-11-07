Il Cosenza si prepara ad affrontare il Casarano, prossimo avversario al “San Vito-Marulla”. Una gara da prendere con le pinze, contro una squadra neopromossa che, nonostante un periodo negativ e gli ultimi 3 ko di fila, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. I pugliesi sono una neopromossa ed arrivano alla sfida di Cosenza con 18 punti in classifica, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in 12 giornate disputate.

Tre ex rossoblù in squadra

La formazione allenata da Vito Di Bari ha un impianto di gioco propositivo, con calciatori esperti e una struttura offensiva di tutto rispetto, visti i 21 gol fatti: il 4° del campionato. Il Casarano, tornato tra i professionisti dopo quasi trent’anni, ha puntato su un mix di qualità e conoscenza della categoria, senza rinunciare a qualche volto noto al pubblico rossoblù. Nella rosa, infatti, figurano ben tre ex Cosenza: Bright Gyamfi, Vincenzo Millico e Leonardo Pérez. Il primo ha disputato una buona seconda parte di stagione 2023/2024 con i rossoblù, rimanendo in rosa anche nella passata stagione fino a gennaio, senza però mai più rivedere il campo. Più deludenti le esperienze cosentine di Millico e Pérez (nella foto), arrivati a Cosenza con tante aspettative, non sono riusciti a dimostrare in rossoblù il loro valore. Anche se di Pérez, rimarrà immortale l’immagine delle lacrime di felicità in diretta nazionale dopo l’autogol di Frascatore nei playoff vincenti del 2018.