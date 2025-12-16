A.A.A. cercasi il miglior Aldo Florenzi per il Cosenza. Quello che potrebbe sembrare un annuncio come quello che si vedeva un tempo sui quotidiani è in realtà una necessità per mister Buscè e per tutta la squadra rossoblù.

Fase calante

Il calciatore classe 2002 infatti, dopo l’ottimo inizio di stagione condito da 3 gol, ha avuto un calo di rendimento nell’ultimo periodo. La rete manca dallo scorso 5 ottobre: valse 3 punti nella trasferta in casa dell’Audace Cerignola. Da allora solo 2 assist a referto, contro Potenza e contro Latina. Troppo poco per un talento come il suo. Buscè lo sa e non lo ha mai messo in discussione, anche per mancanza di alternative a dire il vero. Un Florenzi al massimo della forma è un calciatore come pochi in Serie C. Proprio per questo l’obiettivo per l’inizio del 2026 sarà quello di ritrovarlo più pimpante e vivo che mai.