Il calciatore sardo non segna da 3 mesi e nelle ultime giornate non ha brillato particolarmente
A.A.A. cercasi il miglior Aldo Florenzi per il Cosenza. Quello che potrebbe sembrare un annuncio come quello che si vedeva un tempo sui quotidiani è in realtà una necessità per mister Buscè e per tutta la squadra rossoblù.
Fase calante
Il calciatore classe 2002 infatti, dopo l’ottimo inizio di stagione condito da 3 gol, ha avuto un calo di rendimento nell’ultimo periodo. La rete manca dallo scorso 5 ottobre: valse 3 punti nella trasferta in casa dell’Audace Cerignola. Da allora solo 2 assist a referto, contro Potenza e contro Latina. Troppo poco per un talento come il suo. Buscè lo sa e non lo ha mai messo in discussione, anche per mancanza di alternative a dire il vero. Un Florenzi al massimo della forma è un calciatore come pochi in Serie C. Proprio per questo l’obiettivo per l’inizio del 2026 sarà quello di ritrovarlo più pimpante e vivo che mai.