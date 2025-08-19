Il Cosenza ha imbastito almeno quattro trattative in entrata. Ne servirebbero poi un altro paio, nel reparto arretrato, per completare la rosa. Ma in casa rossoblù c’è la volontà di chiudere al più presto per gli innesti dell’esterno di Luca Russo dall’Audace Cerignola, i centrocampisti Christian Langella del Rimin e Francesco De Rose del Catania e lo svincolato Nicolò Turco in attacco. Per quest’ultimo si attende solo l’annuncio ufficiale. Per gli altri serve ancora aspettare.

Ricciardi e Dalle Mura pronti a partire

E’ necessario infatti che il Cosenza concretizzi al più presto una cessione. Sono due i calciatori rossoblù pronti a fare le valigie: Manuel Ricciardi e Christian Dalle Mura (nella foto). Il primo è sempre in orbita Avellino. Il mezzo milione di euro richiesto dal Cosenza ha frenato un po’ l’affare. Ma l’impressione è che la trattativa possa sbloccarsi da un momento all’altro. Discorso diverso per Dalle Mura. La Carrarese è la squadra più vicina ad ingaggiare il difensore. Ma ai toscani serve a loro volta una cessione nel reparto, per poter accelerare e chiudere con il classe 2002.