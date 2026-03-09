Con quella di ieri contro il Team Altamura (nella foto Farina l’abbraccio dop il gol di Beretta), sono sei le partite nelle quali il Cosenza raccoglie punti consecutivamente. Il buon momento, caratterizzato anche dalla riconquista del terzo posto, è iniziato dopo la disastrosa trasferta di Giugliano. Quella di un mese fa è stata anche l’ultima sconfitta dei rossoblù. Da allora sono arrivati 5 successi (contro Siracusa, Audace Cerignola, Sorrento, Potenza e, ieri, Team Altamura) ed un pareggio (a Caravaggio contro l’Atalanta U23).

Altre due volte in stagione

I ragazzi di mister Buscè hanno eguagliato i loro migliori momenti dell’anno. Già in altre due occasioni la squadra rossoblù era arrivata a 6 risultati utili consecutivi. La prima volta dalla 3^ all’8^ giornata, dove tra i due ko interni contro Salernitana ed Atalanta U23, nel girone d’andata, arrivarono 4 vittorie e 2 pareggi. La seconda volta è successo subito dopo. Dalla partita contro i neroazzurri della 9^, a quella maledetta di Foggia della 15^. In mezzo altri 6 risultati utili consecutivi: anche in questo caso 4 win e 2 ics. Ora per fare meglio, ai rossoblù servirà continuare a far bene anche a Casarano.