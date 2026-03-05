Senza poter disporre nemmeno questa settimana dell’elenco dei convocati, restano sensazioni e spifferi per poter provare a capire quali saranno le scelte di Buscè per la partita di stasera al “Viviani” contro il Potenza. Il Cosenza non potrà contare sui lungodegenti Mazzocchi, Kourfalidis, Cimino, Arioli e Perlingieri. Per il resto, con i rientri di Baez dall’infortunio e di Cannavò dalla squalifica, dovrebbero esserci tutti.

La probabile formazione del Cosenza

Ed allora è ipotizzabile che, dove possibile, ci sarà turnover. Davanti a Pompei, potrebbe ritrovare una maglia D’Orazio, provato ancora al centro con Moretti e Dametto. Possibile riposo per Caporale. Sulle fasce potrebbero esserci Cannavò da un lato e Ciotti dall’altro. Mentre in mezzo Langella è sicuro di giocare. Al suo fianco potrebbe riposare Palmieri. Contiliano dovrebbe giocare. Per l’altra maglia è ballottaggio tra Garritano e Ba. In attacco conferma per Emmausso e Beretta, che hanno fatto benissimo domenica scorsa. Pronti dalla panchina Florenzi e Baez.