La società ha diramato una comunicazione su quelle che sono le condizioni dell'attaccante, già assente sabato a Potenza

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Cosenza. Infatti l’attaccante Jahce Novello ha riportato una lussazione alla spalla destra e nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad esami più approfonditi per capirne l’entità.

Ricaduta

Novello già nel precampionato della scorsa stagione aveva subito lo stesso tipo di infortunio che lo costrinse a rimanere fuori per tutta la prima parte del campionato, visto che poi fu necessaria un’operazione per rimettere a posto la spalla destra. Si spera che questa volta i tempi di recupero possano essere più celeri. Finora per il classe 2004 pochi minuti in stagione racchiusi in 2 presenze. Dopo la mezz’ora in Coppa Italia contro il Monopoli, Novello ha rivisto il campo per altri 8 minuti nel match casalingo vinto per 4-1 contro il Giugliano.