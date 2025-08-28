L’affare con il Rimini, che sembrava in alto mare, ha avuto un’inaspettata accelerata ieri notte. Perricci ai saluti

Il Cosenza può finalmente intravedere la luce in fondo al tunnel per Christian Langella. La trattativa con il Rimini, che nei giorni scorsi sembrava essersi complicata, ha registrato un’importante apertura nella serata di oggi: i rossoblù hanno ottenuto il via libera per affondare il colpo e portare il centrocampista classe 2000 alla corte di Antonio Buscè.

Langella, che aveva saltato la Coppa Italia proprio per motivi di mercato, era stato comunque impiegato per 90 minuti nell’esordio in campionato dei romagnoli contro il Gubbio (perso 0-1). Segnale che la società biancorossa, nonostante le difficoltà, non aveva alcuna intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero. Il calciatore, dal canto suo, spinge per riabbracciare Buscè, tecnico che lo ha già allenato e che ne conosce bene le qualità.

Nelle ultime ore, però, la situazione si è sbloccata e adesso il Cosenza può realmente chiudere l’operazione. Non solo: parallelamente, il club silano, come abbiamo raccontato, sta lavorando per rinforzare ulteriormente il reparto mediano con Jacopo Lipani della Virtus Entella.

Due piste concrete, dunque, per regalare a Buscè un doppio rinforzo a centrocampo che innalzerebbe sensibilmente il livello qualitativo della rosa. Sul fronte cessioni invece, pare che il Cosenza abbia raggiunto l'accordo con il Sambiase per la cessione del giovane Perricci (‘06). Affare che dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo.