Il Cosenza, dopo la convincente vittoria casalinga contro il Potenza, tornerà in campo sabato prossimo, 1 novembre, alle ore 14,30 in casa del Team Altamura per la 12^ giornata di campionato.

Il tabù del sabato

La squadra rossoblù tenterà di sfatare un tabù che dura da un po’. Infatti in questa stagione non ha mai vinto quando si è giocato di sabato: né contro la Casertata e né contro il Sorrento. In entrambe le trasferte sono arrivati due pareggi. In tutto il 2025 il Cosenza, tra Serie B e Serie C, ha vinto di sabato soltanto in un’occasione: era lo scorso 8 febbraio e si giocava al ’’San Vito – Marulla’’ contro la Carrarese. Il colpo di testa di Hristov fissò l’1-0 finale. Da allora la vittoria di sabato è sempre stata un miraggio. Ora, ad Altamura, il Cosenza ha una nuova possibilità per sfatare al meglio anche questo tabù.