La squadra di Buscè impegnata sul terreno di casa contro i campani per rilanciarsi dopo l’orribile prestazione di Caravaggio conclusa con un pari
PHOTO
Torna al “Marulla” il Cosenza, che affronta il Sorrento in un match chiave per il prosieguo della stagione. Dopo lo 0-0 contro l’Atalanta Under 23 la squadra rossoblù affronta i campani per cercare la quarta vittoria consecutiva fra le mura amiche. Obiettivo: consolidare il quarto posto.
COSENZA (3-5-2): Pompei; Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Garritano, Langella, Palmieri, Florenzi; Emmausso, Beretta. In panchina: Vannucchi, Contiero, Pintus, Contiliano, Baez, Achour, Ba, Ferrara, Mazzulla. All.: Buscè.
SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Colombini, Solcia, Portanova; Paglino, Cangianiello, Capezzi, Cuccurullo; D’Ursi, Ricci, Sabbatani. In panchina: Harrasser, D’Aniello, Crecco, Potenza, Fusco, Esposito, Tonni, Bernabeo, Matera, Santini, Diop, Milan. All.: Serpini.
Marcatori: 23’ pt D’Ursi (S) su rig., 45’ + 3’ pt Emmausso (C) su rig.
Calci d’angolo: 4-2; Ammoniti: –; Espulsi: –; Recupero: –
14:21
Pareggio dei Lupi!
Dal dischetto Emmausso spiazza il portiere avversario, 1-1!
14:19
Rigore per il Cosenza!
La direttrice di gara assegna il penalty per il fallo di Paglino su Dametto! Dal dischetto Emmausso
14:14
Buscè chiama l'FVS!
Possibile rigore per i Lupi: sotto la lente d'ingrandimento il contatto fra Cuccurullo e Dametto
14:13
Caos in area di rigore!
Secondo corner consecutivo, Dametto si prende un calcio in faccia da Cuccurullo e il Cosenza chiede il rigore. Ancora da capire se Buscè userà l'FVS
14:12
Dametto sfiora il gol del secolo!
Del Sorbo riesce a togliere dall'incrocio un pallone calciato da centrocampo dal centrale, solo corner
14:08
Niente rosso per Ciotti, il Cosenza attacca
Proprio il terzino guadagna un corner da destra
14:03
Nuovo FVS per il Sorrento
Stavolta è un intervento di Ciotti a destare l'interesse della panchina campana
13:57
Il Cosenza risponde con Palmieri
Tiro dell'ex Trapani bloccato a terra da Del Sorbo
13:55
Sorrento in vantaggio
D'Ursi realizza il rigore e porta avanti i suoi
13:53
Rigore per il Sorrento
L'errore di Pompei punito con la massima punizione, grande chance per gli ospiti
13:50
Possibile rigore per il Sorrento
Pompei sbaglia i tempi dell'uscita e atterra D'Ursi, FVS dei campani e la signora Bianchi va al monitor
13:49
Sorrento vicino al vantaggio
Verticale clamorosa di Capezzi che taglia fuori tutta la difesa del Cosenza, da posizione complicata Sabbatani prova un lob che esce di pochi centimetri
13:44
Occasione per gli ospiti, ma era fuorigioco
La bandierina del secondo assistente resta giù fino al termine dell'azione e Moretti è chiamato agli straordinari per evitare il peggio
13:37
Calcio d'angolo per i Lupi
Primo corner della partita battuto corto, Langella spedisce fuori
13:31
Partiti! Inizia Cosenza-Sorrento
Calcio d'inizio alla PSG per gli ospiti, fallo laterale per il Cosenza