Torna al “Marulla” il Cosenza, che affronta il Sorrento in un match chiave per il prosieguo della stagione. Dopo lo 0-0 contro l’Atalanta Under 23 la squadra rossoblù affronta i campani per cercare la quarta vittoria consecutiva fra le mura amiche. Obiettivo: consolidare il quarto posto. 

COSENZA (3-5-2): Pompei; Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Garritano, Langella, Palmieri, Florenzi; Emmausso, Beretta. In panchina: Vannucchi, Contiero, Pintus, Contiliano, Baez, Achour, Ba, Ferrara, Mazzulla. All.: Buscè.

SORRENTO (3-4-2-1): Del Sorbo; Colombini, Solcia, Portanova; Paglino, Cangianiello, Capezzi, Cuccurullo; D’Ursi, Ricci, Sabbatani. In panchina: Harrasser, D’Aniello, Crecco, Potenza, Fusco, Esposito, Tonni, Bernabeo, Matera, Santini, Diop, Milan. All.: Serpini.

Marcatori: 23’ pt D’Ursi (S) su rig., 45’ + 3’ pt Emmausso (C) su rig.

Calci d’angolo: 4-2; Ammoniti:; Espulsi:; Recupero:

14:21

Pareggio dei Lupi!

Dal dischetto Emmausso spiazza il portiere avversario, 1-1!

14:19

Rigore per il Cosenza!

La direttrice di gara assegna il penalty per il fallo di Paglino su Dametto! Dal dischetto Emmausso

14:14

Buscè chiama l'FVS!

Possibile rigore per i Lupi: sotto la lente d'ingrandimento il contatto fra Cuccurullo e Dametto

14:13

Caos in area di rigore!

Secondo corner consecutivo, Dametto si prende un calcio in faccia da Cuccurullo e il Cosenza chiede il rigore. Ancora da capire se Buscè userà l'FVS

14:12

Dametto sfiora il gol del secolo!

Del Sorbo riesce a togliere dall'incrocio un pallone calciato da centrocampo dal centrale, solo corner

14:08

Niente rosso per Ciotti, il Cosenza attacca

Proprio il terzino guadagna un corner da destra

14:03

Nuovo FVS per il Sorrento

Stavolta è un intervento di Ciotti a destare l'interesse della panchina campana

13:57

Il Cosenza risponde con Palmieri

Tiro dell'ex Trapani bloccato a terra da Del Sorbo

13:55

Sorrento in vantaggio

D'Ursi realizza il rigore e porta avanti i suoi

13:53

Rigore per il Sorrento

L'errore di Pompei punito con la massima punizione, grande chance per gli ospiti

13:50

Possibile rigore per il Sorrento

Pompei sbaglia i tempi dell'uscita e atterra D'Ursi, FVS dei campani e la signora Bianchi va al monitor

13:49

Sorrento vicino al vantaggio

Verticale clamorosa di Capezzi che taglia fuori tutta la difesa del Cosenza, da posizione complicata Sabbatani prova un lob che esce di pochi centimetri

13:44

Occasione per gli ospiti, ma era fuorigioco

La bandierina del secondo assistente resta giù fino al termine dell'azione e Moretti è chiamato agli straordinari per evitare il peggio

13:37

Calcio d'angolo per i Lupi

Primo corner della partita battuto corto, Langella spedisce fuori

13:31

Partiti! Inizia Cosenza-Sorrento

Calcio d'inizio alla PSG per gli ospiti, fallo laterale per il Cosenza