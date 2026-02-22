Match di campionato all’ora di pranzo per il Cosenza Calcio di Buscè, chiamato a Caravaggio contro l’Atalanta Under 23 in una sfida che sa di verifica e di rivincita. All’andata furono i bergamaschi a imporsi nei minuti finali al “Marulla”, al termine di una prestazione convincente che lasciò rimpianti e qualche lezione da metabolizzare.

Oggi il Cosenza arriva all’appuntamento da quarto in classifica e con il vento in poppa: due vittorie consecutive, prima contro il Siracusa e poi contro l’Audace Cerignola, hanno restituito solidità e fiducia a un gruppo che dopo la scoppola di Giugliano sembra aver ritrovato compattezza e leggerezza mentale. L’obiettivo è chiaro: avvicinarsi al terzo posto, al momento occupato dalla Salernitana, e presentarsi ai playoff con certezze e condizione.

Il percorso, però, si complica per via delle assenze. L’ultima in ordine di tempo è quella di Baez, mentre restano in recupero Kourfalidis e Mazzocchi. Tre pedine importanti, potenzialmente titolari, che una volta rientrate potranno alzare sensibilmente il livello tecnico e la qualità delle soluzioni a disposizione di Buscè, soprattutto in una fase in cui il margine tra una squadra “ordinata” e una squadra davvero competitiva si misura spesso nei dettagli.

Dopo aver perso contatto con il primo posto, l’intento del tecnico è ormai quello di preparare al meglio i playoff, costruendo una squadra capace di giocarsi la promozione in Serie B dalla porta “secondaria”, ma con ambizioni reali. Di seguito formazioni e tabellino:



ATALANTA UNDER 23: Vismara; Plaia, Berto, Panada, Manzoni, Misitano, Cassa, Obric, Ghislandi, Levak, Bergonzi (11’ pt Steffanoni). In panchina: Pardel, Zanchi, Simonetto, Comi, Pounga, Cortinovis, Cisse, Guerini, Riccio, Navarro, Idele, Mencaraglia, Zanaboni. All.: Bocchetti

COSENZA (4-3-3): Pompei; Cannavò, Dametto, Moretti, Caporale; Palmieri, Langella, Ba; Ciotti, Beretta, Emmausso. In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, Garritano, D’Orazio, Contiliano, Achour, Ferrara, Florenzi. All.: Buscè

ARBITRO: Caruso di Viterbo

MARCATORI:

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Manzoni (A), Cannavò (C). Angoli: 4-0. Recupero: 1’ pt