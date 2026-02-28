Il bilancio complessivo è in equilibrio, ma in Calabria i rossoblù hanno concesso molto poco ai campani che hanno vinto solo una volta, nel 1973

Domenica al “San Vito - Gigi Marulla” Cosenza e Sorrento riannodano un filo che parte da lontano. Il confronto, nel totale, racconta una rivalità abbastanza bilanciata: 26 precedenti ufficiali fin qui disputati con 8 vittorie rossoblù, 9 pareggi e 9 successi campani.

Ma se si sposta la lente solo sulle sfide giocate in Calabria, la storia cambia tono. In casa, il Cosenza ha costruito negli anni una sorta di “zona franca” contro il Sorrento: 12 partite al “Marulla” (e prima ancora al “San Vito”) con 4 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta. La fotografia è chiara anche nei ricordi più forti. Il successo più largo del Cosenza in casa è il 4-1 del 12 novembre 1972, in Serie C Girone C, una di quelle domeniche in cui la partita si incanala subito dalla parte rossoblù. L’unico vero strappo a favore del Sorrento al Marulla, invece, è lo 0-2 del 2 novembre 1973, ancora in Serie C Girone C: l’unica volta in cui i campani sono riusciti a “prendersi” Cosenza.

Il resto, spesso, è stato un racconto di partite chiuse e di pareggi, soprattutto nelle stagioni a cavallo tra anni Sessanta e Settanta: una sequenza di 0-0 casalinghi (1969, 1971, 1976, 1975) che rende bene l’idea di quanto siano state sfide di categoria, sporche, tese, decise dai dettagli. E quando il Cosenza ha trovato il varco, ha colpito anche con continuità: tra fine anni Settanta e inizio Ottanta arrivano due 2-0 e un 1-0 in casa, mentre nel 1987, in Serie C1 Girone B, si registra un altro successo pesante al Marulla, 2-1. Nell’epoca più recente, l’ultimo incrocio in Calabria è il 15 settembre 2013, terminato 1-1 in Lega Pro Seconda Divisione Girone B: equilibrio anche lì con il gol di De Angelis (nella foto l’esultanza), pareggiato nella ripresa da Catania.