Dopo l’infortunio contro il Potenza e la panchina in extremis ad Altamura, il laterale rossoblù è pronto per il Casarano, prossimo avversario dei lupi.

Antonio Ferrara è tornato a disposizione di mister Buscè. Il terzino, reduce dal problema fisico che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti contro il Potenza due partite fa, ad Altamura era comunque rientrato tra i convocati, restando però in panchina per tutta la durata del match.

Ripresa

Da ieri il difensore ha ripreso regolarmente a lavorare con il gruppo ed ha svolto sia la seduta di lunedì che quella odierna insieme ai compagni. Un segnale positivo in vista della sfida di sabato contro il Casarano, nella quale Ferrara dovrebbe tornare pienamente arruolabile. Sicuramente una buona notizia per mister Buscè che in quel ruolo può comunque contare sull’esperienza di capitan D’Orazio, non apparso brillantissimo però sabato scorso. Per quel che riguarda gli altri infortunati, oltre ai lungodegenti Novello e Kourfalidis, e dando per scontato il rientro di Ricciardi dopo la febbre, c’è da capire bene quali saranno i tempi di recupero del solo Arioli.