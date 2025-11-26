Il calciatore si è fermato prima della partita contro il Benevento. Ieri ha eseguito gli esami strumentali per escludere complicanze

Arrivano buone notizie dall’infermeria. Infatti la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Antonio Ferrara ieri ha dato esito negativo ed il difensore si è già aggregato alla squadra, seppur lavorando ancora in maniera differenziata.

Rientro a Foggia

Tutto lascia pensare che, dopo aver saltato precauzionalmente la partita con il Benevento di domenica, l’ex capitano del Taranto sarà disponibile per la trasferta di Foggia del prossimo turno. Una sorta quasi di derby per lui che in Puglia ha giocato la maggior parte della sua carriera. Sicuramente una buona notizia per Buscè che, seppur adattato, con Ferrara ha una soluzione in più per il ruolo di terzino destro nel quale, dopo il ko di Cimino, il Cosenza non ha in rosa nessun calciatore di ruolo.