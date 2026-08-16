E’ il giorno dell’esordio per il nuovo Cosenza di Federico Coppitelli. I lupi scenderanno in campo alle ore 21 sul campo del Crotone, quello stadio “Ezio Scida” che, per il momento, sarà anche la struttura che ospiterà le gare casalinghe dei lupi. Sono 22 i convocati dal tecnico rossoblù. O meglio, quelli comunicati in un primo momento, visto che poi in serata l’elenco è sparito dalle pagine social del Cosenza.

Assenti Palmieri e Zilli per questioni di calciomercato, squalificato Emmausso, mentre è ancora ai box il lungodegente Cimino, quasi pronto per il rientro in gruppo dopo la rottura del ginocchio nella scorsa stagione. Non convocato nemmeno l’ultimo arrivato Dalmazzi.

Come giocherà il Cosenza?

Mister Coppitelli, lo ha dichiarato anche in conferenza stampa, ha lavorato sulla difesa a 4 per tutto il ritiro. Non più quindi quel 3-5-2 visto con la Casertana nella scorsa stagione, ma per il tecnico romano sarà 4-3-3. In porta fiducia al nuovo titolare Iliev. A destra Ciotti, a sinistra Giannini. Coppia centrale formata da Dametto e Pascalau, favorito su Cogoni. A centrocampo scelte praticamente obbligate con McJannet, D’Alena e Contiliano dal 1’ minuto e Contiero pronto a subentrare nella ripresa.

In attacco Achour è l’unica punta centrale a disposizione di Coppitelli. Ai suoi lati possibili Almaviva da una parte e Quieto dall’altra. Un ultima curiosità sul capitano. Visti gli addii di D’Orazio, Florenzi e Garritano, il Cosenza dovrà decidere chi indosserà la fascia in questa stagione. Per esperienza e leadership tutto lascia pensare che Dametto possa essere designato a nuovo capitano dei lupi.

I numeri di maglia assegnati dal Cosenza Calcio

Nell’elenco dei numeri di maglia assegnati dal Cosenza ai propri calciatori non compaiono, come detto, i nominativi del partente Palmieri, di Zilli, in procinto di essere ceduto al Vicenza, e di Cimino, da poco rientrato da un lunghissimo infortunio.