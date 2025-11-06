Cosenza e Casarano tornano a sfidarsi sabato, a distanza di ventisette anni dall'ultimo incrocio ufficiale. Il confronto tra le due squadre ha una storia non lunghissima. Al “San Vito-Gigi Marulla”, le due formazioni infatti si sono affrontate solo cinque volte in incontri ufficiali e tutti in Serie C. Solo una volta negli anni 90. Il bilancio complessivo sorride ai rossoblù, che davanti al proprio pubblico hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

Io precedente