Sabato si rinnova una sfida che manca da ventisette anni. Al “San Vito-Gigi Marulla” cinque i confronti complessivi: due vittorie rossoblù, due pareggi e una sconfitta.
PHOTO
Cosenza e Casarano tornano a sfidarsi sabato, a distanza di ventisette anni dall'ultimo incrocio ufficiale. Il confronto tra le due squadre ha una storia non lunghissima. Al “San Vito-Gigi Marulla”, le due formazioni infatti si sono affrontate solo cinque volte in incontri ufficiali e tutti in Serie C. Solo una volta negli anni 90. Il bilancio complessivo sorride ai rossoblù, che davanti al proprio pubblico hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.
Io precedente
Il primo incrocio risale ai primi anni Ottanta, in Serie C1, con il Cosenza che riuscì a imporsi grazie a un gol di Rizzo . Nella stagione successiva, precisamente l'8 gennaio 1984, fu invece il Casarano a espugnare il “San Vito” con un sorprendente 2-1 firmato da Coletta e Recchia , con Frigerio autore del momentaneo pareggio rosso. Seguono due pareggi a reti bianche. L'ultimo confronto in terra calabrese risale all'11 gennaio 1998, quando il Cosenza di Sonzogni , che a fine anno avrebbe vinto il campionato di Serie C, si impone per 2-0 grazie alle reti di Mazzoli e Tatti (nella foto).