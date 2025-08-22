Il difensore arriva dalla Torres, squadra nella quale ha giocato gli ultimi 4 anni ed è stato capitano

Arriva l’ufficialità per Paolo Dametto. Il difensore classe 1993 ha firmato un contratto biennale con i lupi. E’ stato prelevato dalla Torres, squadra dove ha giocato negli ultimi 4 anni, è stato capitato ed ha giocato in coppia con Riccardo Idda, indimenticato ex del Cosenza.

Il comunicato del Cosenza

Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dalla Torres i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Dametto. Il difensore, nato ad Arborea il 28 giugno del 1993, ha giocato con i sardi nelle ultime 4 stagione tra Serie D e Serie C.

Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, in carriera ha vestito le maglie anche di Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò, Pistoiese e Picerno tra Serie D e Serie C. Dametto, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.