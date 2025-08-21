I rossoblù hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’esperto difensore. Si attende l’annuncio ufficiale
Il calciomercato del Cosenza ha avuto una grande accelerazione negli ultimi giorni. I rossoblù infatti, dopo aver ufficializzato oggi Ferrara e Contiliano, sono ad un passo dal difensore centrale Paolo Dametto. Il classe 1992 è in arrivo dalla Torres, squadre del Girone B di Serie C.
Lunga carriera
I direttori rossoblù Lupo e Roma, hanno trovato l’accordo sia con la squadra sarda che con il calciatore, che si dovrebbe trasferire in Calabria a titolo definitivo. Dametto, sardo e prodotto del vivaio del Cagliari, ha una lunga esperienza in Serie C maturata con le maglie di Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò, Pistoiese e Picerno. Poi dal 2021 il trasferimento alla Torres, squadra con la quale, anche nella passata stagione, è stato uno dei titolari indiscussi. Ora per lui vicino un nuovo capito di carriera.