Il calciomercato del Cosenza ha avuto una grande accelerazione negli ultimi giorni. I rossoblù infatti, dopo aver ufficializzato oggi Ferrara e Contiliano, sono ad un passo dal difensore centrale Paolo Dametto. Il classe 1992 è in arrivo dalla Torres, squadre del Girone B di Serie C.

Lunga carriera

I direttori rossoblù Lupo e Roma, hanno trovato l’accordo sia con la squadra sarda che con il calciatore, che si dovrebbe trasferire in Calabria a titolo definitivo. Dametto, sardo e prodotto del vivaio del Cagliari, ha una lunga esperienza in Serie C maturata con le maglie di Prato, Lumezzane, Reggiana, Olbia, Feralpisalò, Pistoiese e Picerno. Poi dal 2021 il trasferimento alla Torres, squadra con la quale, anche nella passata stagione, è stato uno dei titolari indiscussi. Ora per lui vicino un nuovo capito di carriera.