Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jaime Báez. L'esterno d'attacco, nato a Montevideo, il 25 aprile del 1995, ha giocato con il Penarol, in Uruguay, fino allo scorso 31 dicembre. Baez, torna quindi a vestire la maglia rossoblù, dopo i due splendidi anni e mezzo in Serie B dal 2018 al gennaio 2021. In Italia per lui, dopo la Fiorentina, esperienze tra Serie B e Serie A con Livorno, Spezia, Pescara, Cremonese e Frosinone. Baez ha firmato un contratto con il Cosenza fino al 30 giugno del 2026, con opzione di rinnovo per altri 12 mesi. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè. «Bentornato nel branco, Jaime!» ha concluso via Conforti.