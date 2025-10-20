Francesco De Rose, centrocampista del Catania classe 1987, ha parlato della sua situazione e del suo futuro al podcast Onda Bianconera, un format dedicato al mondo del Cesena calcio, sua ex squadra.

Le parole di De Rose

«La società ha chiesto un cambio di programma sul fattore legato all’età, mi è stato comunicato che non avrei fatto parte di questa rosa. Ho cercato in tutti i modi di tornare a Cosenza, c’è stata una trattativa che non è andata a buon fine. Per il resto – spiega De Rose – non ho trovato niente che facesse al caso mio, sono rimasto ai margini, adesso lavoro da solo. Con mister Toscano c’è stata una delusione soltanto a livello umano, non calcistico. Ho sempre accettato tutte le decisioni, anche quelle sofferte perché questo è il mondo del calcio e quando qualcuno sopra di te decide io accetto tutto in modo molto sereno. Sotto il profilo umano, però, un pò mi ha deluso. Questo lo devo dire e non mi nascondo. Non ho altre cose contro di lui perché abbiamo condiviso degli anni importanti e vinto tanti campionati, dispiace passare questo periodo ma purtroppo sono scelte. E’ chiaro che qualche responsabilità un pochino ce l’abbia il mister. Ripeto, ho dato tanto a lui e lui ha dato tanto a me, ma il nostro rapporto un pò è cambiato.

Futuro? Vado sempre per la mia strada e sono pronto a ripartire il prima possibile. Se non troverò nuova sistemazione a gennaio magari lo sarà a giugno. Non ci rimango male se non dovessi spostarmi, quando vengo chiamato in causa do sempre tutto. L’anno scorso dopo un avvio di stagione in cui ho riportato un infortunio importante rimanendo fuori tre mesi, siamo riusciti a partecipare ai playoff da quinti in classifica. Passando col Pescara – continua De Rose – saremmo potuti arrivare arrivare forti in finale secondo me. E’ andata com’è andata, adesso sono qui a vivere un momento un pò difficile che non mi era mai capitato ma devo accettarlo. L’unico modo per andare avanti è continuare ad allenarmi forte».