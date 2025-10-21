Il Cosenza ha fretta di ritrovare in fretta il suo leader Luca Garritano. Il centrocampista è infatti uno dei calciatori della rosa rossoblù capace di fare la differenza in una categoria difficile come la Serie C.

Equilibratore

In squadra, fortunatamente, ce ne sono diversi di calciatori capaci di indirizzare una partita anche solo con una giocata: Florenzi, Mazzocchi, Ricciardi. Ma Garritano, tra loro, è quello forse più maturo. L’equilibratore delle sorti della squadra. Dalle sue prestazioni dipende moltissimo l’andamento. In questo campionato ha sbagliato 3 partite: Salernitana, Atalanta U23 e Sorrento, quest’ultima entrando in campo dalla panchina. Il Cosenza in queste 3 gare ha racimolato un solo punto: Garritano è l’ago della bilancia. Buscè deve far in modo che questa sua piccola flessione sia superata al più presto e nel migliore dei modi.