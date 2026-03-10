L’attaccante rossoblù sta vivendo un grande momento di forma ed anche la Lega Pro e Sky hanno gliel’hanno riconosciuto

Michele Emmausso è stato premiato come calciatore del mese di febbraio dalla Serie C e da Sky Sport.

L’attaccante rossoblù sta vivendo un momento particolarmente positivo ed anche dal punto di vista realizzativo sta riuscendo ad esprimersi al meglio. Lo score nelle ultime gara è stato esaltante. Assist con la Casertana, gol col Siracusa, un assist e mezzo contro l’Audace Cerignola, doppietta contro Sorrento e Potenza.

Dalla sua verve passano molte delle speranze future della squadra che da due gare ha anche ritrovato il 3° posto in classifica. Insieme ad Emmausso per il Girone C, sono stati premiati anche Capone del Trento per il Girone A e Bifulco del Campobasso per il Girone B.