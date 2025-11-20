Antonio Ferrara, terzino del Cosenza, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta del Sud, sulla partita di domenica tra i rossoblù ed il Benevento, squadra che detiene ancora il suo cartellino, visto che l’ex capitano del Taranto è solo in prestito per questa stagione.

Le parole di Ferrara

«Sarà una partita molto particolare perché ritroverò tanti ex compagni. Non posso negare che questa sia una settimana speciale, l’emozione è grande. Solo pochi mesi fa facevo il ritiro con il Benevento ma il mio presente è rossoblù e voglio dare tutto per questa maglia. Sarà un match molto duro, sappiamo che loro aspirano alla vittoria del campionato ma noi possiamo dire la nostra. Cosenza? Questa è una piazza pazzesca perché il calcio si vive in maniera forte. Da tanti anni è una piazza ambita. Non voglio pensare troppo in là, il mio futuro si deciderà a giugno ma prima di allora voglio completare un grande campionato insieme alla squadra».