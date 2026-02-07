Il Cosenza è pronto a sfidare il Giugliano dopo aver battuto in rimonta la Casertana in uno stadio “San Vito-Marulla” praticamente deserto. Il Giugliano, dal canto suo, vuole tirarsi fuori dai bassifondi della classifica ma davanti ha una squadra, quella silana, competitiva e rinfrancata dal calciomercato con acquisti e cessioni che hanno senza dubbio messo al sicuro le casse societarie.

Buscè conferma Achour in attacco dopo la bellissima prova contro i falchetti. Ecco dunque le formazioni e tabellino:



GIUGLIANO: Greco; Marchisano, Zammarini, Justiniano, De Rosa, Prado, Volpe, D’Avino, Caldore, Peluso, D’Agostino. In panchina: Bolletta, Santarelli, Broh, Egharevba, Vaglica, Cester, De Francesco, Minei, Forciniti, Murilo, Bozza, Ogunseye. All.: Di Napoli

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ciotti, Dametto, D’Orazio, Caporale; Garritano, Langella, Contiliano; Cannavò, Achour, Emmausso. In panchina: Pompei, Vannucchi, Moretti, Contiero, Pintus, Beretta, Perlingieri, Baez, Ba, Florenzi, Palmieri. All.: Buscè

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1

MARCATORI:

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: D’Orazio (C). Angoli: Recupero: