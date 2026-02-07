Un crollo totale quello del Cosenza che permette al Giugliano, ultimo in classifica, di tornare alla vittoria dopo ben 91 giorni. Si salvano in pochissimi tra le fila della squadra rossoblù con la difesa che fa acqua da tutti i buchi, il centrocampo che viaggia a velocità di crociera e l’attacco che, tranne Achour, non è mai pericoloso.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 6

La deviazione sul cross dal quale nasce il primo gol frega anche lui. Per il resto non può nulla e nel finale salva il poker su Egharevba.

DAMETTO: VOTO 6

Finché resta in campo, il Cosenza regge anche in difesa e sembra poterla anche pareggiare. Con la sua sostituzione il reparto perde completamente la bussola.

D’ORAZIO: VOTO 5,5

Resta in campo solo il primo tempo, ancora nel ruolo di difensore centrale, quasi libero alla vecchia maniera. Non un fulmine di guerra. Mantiene la posizione senza acuti.

CAPORALE: VOTO 4

Giornata storta sotto tutti i punti di vista. Fuori posizione sul primo gol, arriva in ritardo sul secondo, liscia clamorosamente sul terzo.

CENTROCAMPO

CIOTTI: VOTO 4,5

Male a destra, male a sinistra. Non è ancora riuscito a dare prova di quelle che sono le sue doti da quando è arrivato a Cosenza.

GARRITANO: VOTO 4,5

Impalpabile. Non gli riesce una giocata. I centrocampisti del Giugliano gli bloccano sul nascere ogni sua iniziativa.

LANGELLA: VOTO 5

Per quello che vale, è il meno peggio del reparto. Prova metterci qualche pezza ma gli avversari entrano da tutte le parti ed alla fine alza bandiera bianca.

CONTILIANO: VOTO 4,5

Partita anonima. Vaga per il campo senza essere utile nemmeno in difesa.

CANNAVO’: VOTO 5

Prova qualche timida azione personale sulla sinistra ma è davvero troppo poco. Poi nel finale passa a fare il terzino e si fa anticipare da Egharevba sul terzo gol.

ATTACCO

EMMAUSSO: VOTO 4

A Cosenza finora si è visto suo cugino. Lo si nota una sola volta, quando a fine primo tempo mette in mezzo una buona palla sulla quale non arriva nessuno dei suoi compagni.

ACHOUR: VOTO 6

Sono suoi gli unici tiri del Cosenza, uno per tempo, verso la porta del Giugliano.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 4

La più brutta figura dell’anno. Squadra incommentabile. Senza mordente, senza spirito, senza coraggio che subisce per 90 minuti le iniziative del Giugliano, ultimo in classifica, che ritrova la vittoria dopo 3 mesi. L’impressione, purtroppo, è che l’eccezione sia stata la vittoria con la Casertana e che la prestazione di oggi, segua l’involuzione tecnica e mentale che c’è stata dall’inizio del 2026.

SUBENTRATI

MORETTI: VOTO 5

Salva un gol dopo pochi minuti dal suo ingresso. Poi naufraga inesorabilmente soffrendo tantissimo la fisicità di Ogunseye.

PALMIERI: VOTO 5

Ha un buon piede e si vede. Ma il suo ritmo è compassato. Va a velocità ridotta e viene travolto dalla veemenza dei gialloblù di casa.

BAEZ: VOTO 5

Non certo un bel ritorno per l’uruguayano che ci mette voglia ma appare ancora lontano da una forma accettabile.

FLORENZI: VOTO 5

Si spegne subito e non trova spazio.

PERLINGIERI: VOTO 5

Un quarto d’ora più recupero senza lasciare tracce