Roberto Goretti non ha dimenticato Cosenza. Nella prima conferenza stampa da ds della Fiorentina, l’ex uomo mercato dei Lupi nella travagliata stagione 2021/’22 ha ripercorso le tappe all’ombra del Castello Svevo: «Quando sono arrivato a Cosenza la squadra era stata appena ripescata. Era il 5 agosto, avevamo cinque tesserati, non avevamo l’allenatore e non avevamo fatto il ritiro». Un’estate surreale, in effetti, quella per i colori rossoblù, con la squadra che dopo una settimana si ritrovò al Franchi per disputare il primo match ufficiale in Coppa Italia.
Goretti ricorda anche quella partita: «Pregavo perché la Fiorentina non ci facesse la doppia cifra e finì solo 4-0 perché qualche giocatore si era messo la mano sulla coscienza». Il neo ds Viola poi parla anche della miracolosa salvezza targata Pierpaolo Bisoli: «Ci siamo salvati non so neanche io come, un gioco di equilibrismo credo e un miracolo dell’allenatore negli ultimi mesi».