La Strega a +12 sul Catania vede ormai il traguardo e tra le date cerchiate in rosso c’è proprio quella del 29 marzo contro i rossoblù, unica squadra capace di battere il Benevento di Floro Flores

Il Benevento guarda avanti e comincia già a immaginare il giorno della festa per il ritorno in Serie B. Con il pareggio interno contro la Casertana e con gli sviluppi maturati attorno al caso Trapani, penalizzato ma non escluso dal campionato, anche il Catania ha di fatto dovuto arrendersi, alzando bandiera bianca in una corsa che appare ormai segnata. Dodici i punti di ritardo degli etnei dalla vetta quando al termine del campionato mancano soltanto sette giornate, un margine troppo ampio per pensare a una vera rimonta.

Il Benevento fa i calcoli e…

Così, in casa giallorossa, il conto alla rovescia può davvero iniziare. La promozione in Serie B appare sempre più vicina e, pur sapendo che nel calcio nulla può essere dato per scontato fino all’ultimo, il Benevento può già iniziare a fare due conti. La matematica dice che per diventare irraggiungibile servirebbero ancora dieci punti, anche se la logica lascia pensare che potrebbero bastarne nove, considerando che gli scontri diretti con il Catania sono in equilibrio ma che la differenza reti premia nettamente la squadra sannita.

...punta già il Cosenza

Ed è qui che entra in scena il Cosenza. Se il Benevento dovesse mantenere il passo anche nelle prossime gare, la data del 29 marzo diventerebbe quella da cerchiare in rosso. Al Vigorito, infatti, potrebbero esserci tutti gli ingredienti per trasformare la sfida contro i rossoblù nel giorno della festa. Un incrocio che rende tutto ancora più suggestivo, anche perché proprio il Cosenza è finora l’unica squadra capace di battere la Strega da quando sulla panchina giallorossa siede Floro Flores. Un motivo in più per pensare che, prima dello spumante, il Benevento dovrà fare davvero i conti con i lupi.