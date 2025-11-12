La notizia apparsa sul sito ufficiale della società rossoblù. Ecco come fare per candidarsi a diventare uno steward del Cosenza
Offerta di lavoro comparsa sul sito del Cosenza Calcio. La società rossoblù infatti comunica la ricerca di nuovi steward da formare.
La notizia apparsa sul sito ufficiale
IL COSENZA CALCIO SELEZIONA personale da formare per ricoprire il ruolo di steward. I candidati, di ambo i sessi, dovranno essere in possesso della patente di guida, diploma o laurea preferibilmente in discipline informatiche, pedagogiche o giuridiche e dovranno avere una fascia d’età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo mail: sicurezza@cosenzacalcio.it