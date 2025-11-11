Prima linea rossoblù da record. I lupi volano come Vicenza e nerazzurri: la squadra di Buscè è uno spettacolo quando si accende

Il Cosenza segna, diverte e convince. Con 26 gol realizzati in 13 giornate dopo il 4-1 al Casarano, i rossoblù guidati da Antonio Buscè diventano il miglior attacco d’Italia considerando tutti i campionati professionistici. Nessuno ha fatto meglio dei lupi, che condividono il primato con il Vicenza nel Girone A di Serie C e con l’Inter in Serie A, entrambe ferme a quota 26 reti ma con i neroazzurri di Chivu che hanno giocato due partite in meno

Numeri da sballo

Un dato che fotografa in maniera chiara la straordinaria vena offensiva di una squadra capace di esprimere un calcio spumeggiante, corale, fatto di pressing, intensità e qualità in avanti. Buscè ha saputo trovare la formula giusta, valorizzando tutti gli interpreti offensivi a disposizione: dalle giocate di Ricciardi e Florenzi, alla concretezza di Mazzocchi, fino alla crescita costante di Kouan e Cannavò ed al contributo dei giovani come Achour che stanno emergendo.

Il Cosenza è spettacolare quando riesce a incanalare le partite sui propri binari, trasformando il “Marulla” in un palcoscenico di gol. Ora, il prossimo passo sarà dare continuità anche nelle gare più sporche, quelle che spesso decidono la stagione. Ma intanto i numeri parlano da soli: 26 reti in 13 partite e un attacco che oggi, dati alla mano, è il più prolifico d’Italia.