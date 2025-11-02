Segna ancora Christian Kouan, ma stavolta il suo gol non basta. Il Cosenza torna da Altamura con un pareggio amaro, un altro risultato che lascia più rimpianti che sorrisi. Eppure, anche in una giornata storta per i rossoblù, il centrocampista ivoriano è stato tra i pochi a confermarsi su buoni livelli, firmando il terzo gol stagionale e dimostrando di essere ormai una delle certezze del gruppo di Buscè.

La rinascita del centrocampista

Un anno fa, un Kouan così sembrava impossibile da immaginare. Arrivato nell’estate 2024 tra grandi aspettative e con la fiducia di Alvini, l’ex Perugia aveva vissuto un’annata complicata, fatta di errori e incomprensioni. Poi una nuova categoria ed il lavoro mentale e tecnico impostato da Buscè e la ritrovata serenità hanno fatto il resto.

Il rendimento del centrocampista è cresciuto gara dopo gara: quantità, inserimenti, leadership silenziosa. Ad Altamura ha confermato la tendenza, trovando la rete che aveva illuso i Lupi prima della rimonta dei padroni di casa. Una partita che lascia l’amaro in bocca, ma che ribadisce un concetto chiaro: Kouan è un punto di forza vero, non più un’incognita.