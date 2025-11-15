Il Cosenza supera la prova di maturità di Latina vincendo finalmente una gara sporca e riavvicinandosi sensibilmente alla vetta della classifica grazie al gol di Mazzocchi in apertura, ispirato da un ottimo Florenzi, migliore dei rossoblù. Bene la difesa, dove Dalle Mura spicca nonostante il poco impiego. A centrocampo Kouan e Langella ancora molto positivi.

DIFESA

VETTOREL: VOTO 6,5

Una sola respinta, importante, sul tentativo di Parigi ad inizio ripresa. Poi non deve faticare più di tanto ma dà sempre sensazione di grande sicurezza.

FERRARA: VOTO 6,5

Si adatta nel ruolo di terzino destro, ma se la cava alla grande nonostante il piede preferito sia l’opposto. Non soffre nemmeno in fase difensiva. Esperimento riuscito.

CAPORALE: VOTO 6,5

Si sposta sul centrodestra ma non patisce assolutamente il cambio di posizione. Dalle sue parti non passa nessuno.

DALLE MURA: VOTO 7

Nonostante la tanta panchina risponde presente oggi che Buscè ha bisogno di lui viste le non perfette condizioni di Dametto. Un paio d’anticipi d’alta scuola nel primo tempo, altrettante chiusure importanti nel finale di gara.

D’ORAZIO: VOTO 6,5

Parte alla grande, facendosi vedere molto in concerto con Florenzi. Poi limita saggiamente il suo raggio d’azione e controlla la zona senza affanni.

CENTROCAMPO

KOUAN: VOTO 6,5

Le sue partite positive ormai non sorprendono più. Recupera un’infinità di palloni. Questa volta forse è meno preciso di altre volte, ma corre fino alla fine ed è fondamentale per la squadra.

LANGELLA: VOTO 7

Prova importante. E’ un costante punto di riferimento per i suoi compagni di squadra. Smista palloni che è una bellezza. Decide la velocità del gioco, addormentandolo nel finale.

GARRITANO: VOTO 6

Non ha lampi ma fa il suo regalando equilibrio nella sua zona e permettendo sulla sinistra le discese di D’Orazio e Florenzi che fanno il bello ed il cattivo tempo nell’ottimo primo tempo del Cosenza.

ATTACCO

RICCIARDI: VOTO 5,5

Giornata di poca brillantezza per l’esterno rossoblù costantemente raddoppiato dalla retroguardia del Latina. Non riesce mai a liberarsi.

MAZZOCCHI: VOTO 7

Un’occasione, un gol. Decisivo con il suo guizzo così come a Siracusa. Per il resto della gara si sbatte per la squadra svariando molto sia a destra che a sinistra e non dando mai punti di riferimento alla difesa pontina.

FLORENZI: VOTO 7

Partita da migliore in campo. L’assist per il gol di Mazzocchi è un cioccolatino. Poi crea costantemente scompiglio tra gli spaesati difensori di casa che non lo prendono mai. Una scheggia impazzita.

ALLENATORE

BUSCE’: VOTO 7

A questa squadra mancava come il pane riuscire a vincere una partita così. Senza brillare, senza creare più di tanto, ma mantenendo alta la concentrazione per 90 minuti. E’ il tassello che serviva per poter sognare veramente in alto.

SUBENTRATI

CANNAVO’: VOTO 6,5

Parte da destra ma viene a giocare diversi palloni anche in zona più arretrata. Palla geniale che per poco non libera Kouan a tu per tu con il portiere avversario.

CONTILIANO: VOTO 6

Mette ordine in mezzo al campo in un momento nel quale il Latina stava provando ad alzare il proprio baricentro.

ACHOUR: SV

DAMETTO: SV