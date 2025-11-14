La squadra laziale non vince da 5 giornate e non sta disputando il campionato che ci si aspettava.

Il Cosenza torna in campo sabato e, com’è noto, lo farà al “Francioni”, lo stadio del Latina, squadra che sta vivendo una fase complicata della sua stagione. I pontini arrivano alla sfida contro i rossoblù con una classifica che non sorride. Sono solo 14 i punti raccolti finora in 13 giornate. Un rendimento inferiore a quello che ci si aspettava. La squadra di mister Bruno, ha collezionato 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte segnando solo 9 reti, penultimo attacco del girone, e subendone 16. L’ultimo successo risale allo scorso 3 ottobre con l’1-0 al Benevento. I lupi non dovranno fare l’errore di sottovalutare gli avversari.

L’ex Giacomo Parigi

Tra le fila del Latina gioca da quest’anno l’attaccante Giacomo Parigi. Il classe 1996 ha vissuto lo scorso anno a Rimini, sotto la guida di Buscè, la sua migliore stagione: 14 gol tra campionato, Coppa Italia e playoff. Qualcuno lo ricorderà ma Giacomo Parigi ha vissuto la sua prima esperienza tra i professionisti con la maglia del Cosenza, nel 2015/2016, in prestito dall’Atalanta. E proprio con la maglia rossoblù segnò il suo primo gol tra i professionisti. Fu un centro da tre punti. Quello che permise agli uomini allenati da Roselli, di espugnare il “Veneziani” di Monopoli. Sabato sarà lui il pericolo numero uno per la retroguardia cosentina, anche se non segna dall’inizio di settembre.