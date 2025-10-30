Mirko Miceli, ora al Monopoli, è cosentino doc ma durante la sua lunga carriera non ha mai avuto la possibilità di giocare con i colori rossoblù addosso

Il difensore del Monopoli Mirko Miceli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato di Serie C. Il classe 1991 è cosentino ma nonostante una lunga carriera in categoria, non ha mai vestito la maglia dei lupi. Dalla passata stagione gioca in Puglia. Prima per lui annate con Taranto, Turris, Virtus Francavilla, Avellino, Sambenedettese, Viterbese e Olbia tra le altre in terza serie.

Le parole di Miceli

Queste le parole di Miceli rilasciate a Canale 7 sull’attuale campionato: «Alla fine i valori reali alla lunga escono: Catania, Benevento e Salernitana sono davanti a tutti, in questo campionato puoi vincere o perdere con chiunque. Non ci sono partite facili, ogni settimana c'è da combattere. Il Cosenza potrebbe arrivare in fondo se tutto si ricompatta anche a livello societario, così quello che può dare la tifoseria quando c'è unione»