Bepi Pillon, ex allenatore del Cosenza, è intervenuto su TMW Radio per parlare di Serie C. L’esperto tecnico veneto allenò i rossoblù per poco più di un mese nel 2020. Fu ingaggiato per sostituire Braglia, ma poi, con lo scoppio del Covid, preferì non continuare la sua avventura in Calabria e diede le dimissioni.

L’opinione di Pillon sul Girone C di Serie C

«Il Girone C è quello più bello, visto che ci sono tante squadre forti. Favorite? Direi Salernitana, Benevento e Catania su tutte, ma ci sono almeno sei o sette formazioni che possono puntare al primo posto. Sarà una lotta lunga e appassionante».