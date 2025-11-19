L’attaccante del Cosenza, Simone Mazzocchi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, durante la trasmissione “Area C”, per commentare il momento positivo dei rossoblù e il suo stato di forma.

«Per noi è un buon momento, sia per quanto riguarda i risultati che per le prestazioni. Il mio buon momento sul piano personale combacia con quello della squadra, queste cose vanno di pari passo e sono contento di dare il mio contributo: se tutta la squadra lavora bene anche il singolo riesce a mettersi in risalto e a sfruttare le occasioni».

Mazzocchi con la testa al Benevento

Guardando alla prossima sfida, Mazzocchi, capocannoniere del Cosenza con 6 centri insieme a Ricciardi, sottolinea il valore Benevento e l’importanza di mantenere alta la concentrazione: «Questa è una settimana importante perchè affronteremo una squadra forte e in salute. Sarà sicuramente una bellissima partita. Cercheremo di fare il nostro meglio e poi vedremo quale sarà il risultato».