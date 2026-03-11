L’attaccante è fuori dallo scorso 7 dicembre e si è operato 10 giorni dopo per l’infortunio alla spalla sinistra subìto nella gara con il Foggia

Toh, chi si rivede. Simone Mazzocchi ha ripreso ad allenarsi con i suoi compagni di squadra dopo l’infortunio e la susseguente operazione alla spalla sinistra. L’attaccante milanese non sta ancora svolgendo tutto il lavoro con il resto della squadra, evitando ancora contrasti e partitelle. Non è ancora pronto al rientro in campo in una gara ufficiale. Ma per ora sta svolgendo una riatletizzazione che dovrebbe portarlo ad essere disponibile, si spera, nel giro di un altro mesetto. L’ideale per Buscè sarebbe poterlo schierare nelle ultime 3 gare di campionato, per poi averlo pronto per i playoff.

I numeri di Mazzocchi quest’anno

Il Cosenza, con la sua perdita, ha dovuto rinunciare ad un leader tecnico ma anche carismatico. L’ultima partita giocata risale al 7 dicembre scorso in casa contro il Picerno. L’infortunio alla spalla sinistra invece ad una settimana prima nel ko di Foggia. Mai come quest’anno Mazzocchi, al suo terzo anno in Calabria, era riuscito a trovare continuità realizzativa. In 17 presenze in campionato, l’ex atalantino ha messo a referto 6 gol e 5 assist. Insomma la sua è stata, continua ad essere, un’assenza veramente pesante. Ora però il peggio sembra alla spalle. Bisogna lavorare sodo e farsi trovare pronti: il rientro in campo è sempre più vicino.