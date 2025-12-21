Tiene banco in casa rossoblù il tema relativo all’infortunio del bomber del Cosenza Calcio Simone Mazzocchi. L’attaccante ha voluto rivolgere ai tifosi un sentito messaggio attraverso i suoi canali social dopo l’intervento a cui si è sottoposto.

Come noto, l’importante uomo del pacchetto offensivo di Antonio Buscè si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla lussazione alla spalla rimediata circa tre settimane fa nel corso del match Foggia-Cosenza. Il ko fu generato a causa di un duro contrasto di gioco. Un infortunio che lo costringerà a uno stop forzato, ma che non ha intaccato l’ottimismo del calciatore.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Mazzocchi ha voluto aggiornare i sostenitori del Cosenza sulle sue condizioni e ringraziare chi gli è stato vicino in questo periodo: «Purtroppo - ha scritto - dovrò stare fermo per un po’ di tempo (circa 3 mesi, ndr). L’intervento è riuscito e io non vedo l’ora di rientrare. Ringrazio il dottor Costabile e lo staff medico del Cosenza Calcio per l’attenzione e la premura. Ringrazio di cuore tutti i miei compagni e lo staff per l’affetto ricevuto. Ringrazio, infine, tutti i tifosi per la vicinanza e il supporto. Torno presto». Parole che testimoniano la determinazione dell’attaccante e la volontà di tornare al più presto a disposizione dello staff tecnico.