Gli esiti dell’accertamento specialistico al quale si è sottoposto l’attaccante rossoblù non ha dato buona notizie: arriva il lungo stop
La stagione di Simone Mazzocchi rischia di essersi chiusa definitivamente nella gara contro il Picerno. Gli esiti degli esami al quale si è sottoposto l’attaccante dopo l’infortunio alla spalla, non hanno dato buone notizie. Oggi il responso comunicato dal Cosenza Calcio.
Il comunicato del Cosenza
I nuovi esami strumentali specialistici, eseguiti da Simone Mazzocchi, hanno confermato la diagnosi iniziale e quelle che erano le preoccupazioni del nostro staff sanitario: trauma alla spalla sinistra e rottura cercine con instabilità, da trattare con intervento chirurgico, che verrà effettuato già nella giornata di domani.