Francesco Nuti (nella foto Farina) si prende ancora una volta la scena e conduce il Cosenza a un successo di grande valore contro il Team Altamura. L’1-0 del “Marulla” consegna ai rossoblù tre punti meritati, ottenuti al termine di una gara complicata soprattutto sul piano fisico, vista la terza partita in una settimana. Il vice di Antonio Buscè, chiamato nuovamente a sostituire lo squalificato allenatore titolare, centra così la sua seconda vittoria consecutiva in panchina, confermando continuità di rendimento e compattezza di gruppo in un momento delicato ma importante della stagione.

L’analisi di Nuti

Nell’analisi del dopo gara emerge tutta la fatica accumulata da una squadra arrivata all’appuntamento con poche energie residue, ma comunque capace di restare lucida nei momenti chiave. Nuti ha voluto sottolineare soprattutto lo spirito del collettivo, ringraziando non solo chi è sceso in campo, ma anche chi è rimasto fuori e ha continuato a lavorare con atteggiamento impeccabile. Un aspetto che racconta bene la forza di questo Cosenza, nel quale tutti si sentono parte integrante del progetto e pronti a dare il proprio contributo appena chiamati in causa. Anche per questo, la costruzione della formazione iniziale si è rivelata particolarmente difficile dopo la prova offerta a Potenza.

Contro un avversario organizzato e di valore come il Team Altamura, i lupi hanno costruito diverse occasioni, trovando il gol decisivo con una bella giocata di Beretta e andando più volte vicini al raddoppio. È mancato soltanto il colpo del ko, quello che avrebbe evitato un finale più sofferto del necessario. Ma proprio nella gestione degli ultimi minuti il Cosenza ha mostrato maturità, cattiveria agonistica e capacità di sacrificio. Nuti ha evidenziato la crescita complessiva della squadra, dalla difesa fino agli uomini offensivi, passando per Ba, apparso in netta crescita. Alla fine resta il dato più importante: quinta vittoria casalinga consecutiva, porta inviolata, terzo posto confermato ed un gruppo che continua a mandare segnali forti.

