Le pagelle dei calciatori rossoblù alla fine della partita giocata oggi pomeriggio contro il Team Altamura e terminata con il risultato di 1-0
Il Cosenza centra la sua terza vittoria di fila, il suo sesto risultato utile consecutivo, e rimane al terzo posto. L’1-0 contro il Team Altamura è un risultato bugiardo, visto che i lupi avrebbero meritato di vincere con uno scarto più ampio. La difesa è impeccabile, visto che non concede praticamente nulla ai pugliesi. A centrocampo passo in avanti per Ba. In attacco è decisivo Beretta, al secondo gol nelle ultime tre.
DIFESA
POMPEI: VOTO 6,5
Una sola bella parata su Florio ad inizio ripresa. Per il resto dimostra sempre tanta sicurezza e con i piedi non rischia mai.
CIOTTI: VOTO 6,5
Primo tempo da applausi. Regala l’assist a Beretta per il gol decisivo. Nella ripresa spinge di meno ma dalla sua parte non corre comunque mai rischi (nella foto Farina)
MORETTI: VOTO 6,5
Impeccabile come posizionamento. Se la cava bene anche nel giro palla. Bravo anche di testa. Altra partita buona.
DAMETTO: VOTO 6,5
Così come il suo compagno di reparto è molto attento a non concedere nulla agli attaccanti pugliesi. Si conferma pericoloso in area avversaria.
CAPORALE: VOTO 7
Vuoi vedere che in tutto questo periodo il Cosenza si è perso un terzino sinistro con i fiocchi? In fase difensiva infatti gioca come sempre la sua buonissima partita. In avanti spinge e mette per i compagni più di un pallone pericoloso. Peccato per il giallo che gli farà saltare Casarano.
CENTROCAMPO
BA: VOTO 6
Buscè gli dà fiducia e lui la ripaga con una prestazione sostanziosa. Peccato che sbagli spesso l’ultima scelta, ma il suo è certamente un passo in avanti.
LANGELLA: VOTO 6,5
Si divide con Palmieri i compiti di regia e questo gli permette di essere più libero. Detta i tempi e, quando può, sventaglia in avanti alla ricerca degli esterni.
PALMIERI: VOTO 6,5
Altra prestazione positiva impreziosita anche da qualche inserimento in area avversaria che confonde la difesa biancorossa. Nel finale cala di intensità e viene sostituito.
ATTACCO
EMMAUSSO: VOTO 6,5
Il suo primo tempo è di altissimo livello. Inventa, dribbla, ci prova. Poi, piano piano, la difesa ospite gli prende le misure e si vede di meno.
BERETTA: VOTO 7
Decide la partita con un grande inserimento di testa, specialità della casa, con la quale segna il suo terzo gol stagionale. La fiducia incondizionata dell’area tecnica ha iniziato finalmente a dare i suoi frutti, anche perché oltre al gol combatte su ogni palla finché resta in campo. Ed anche a livello fisico sembra stare finalmente bene.
FLORENZI: VOTO 6
Si accende a sprazzi. Quando lo fa i calciatori del Team Altamura non sanno come prenderlo. Peccato che non sempre riesca ad essere continuo nelle giocate. Nella ripresa è la traversa a negargli il gol.
ALLENATORE
NUTI: VOTO 7
L’unica pecca di questo pomeriggio è che la partita sia stata vinta soltanto per 1-0. Il Cosenza infatti è in fiducia, gioca bene, crea occasioni, ma non riesce a concretizzare. Viene confermata la stessa formazione di Potenza, a dispetto dell’annunciato turnover. Ma in effetti, a 7 giornate dalla fine, non è più tempo di gestire o di fare calcoli. Conta solo vincere e la sua squadra, ultimamente, ci riesce benissimo.
SUBENTRATI
CANNAVO’: VOTO 6
Ha gli spazi per poter far male in contropiede, ma spreca all’ultimo in un paio di occasioni.
CONTILIANO: VOTO 5,5
Spreca in malo modo un contropiede in campo aperto che meritava miglior sorte.
ACHOUR: SV
FERRARA: SV