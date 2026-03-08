Il Cosenza centra la sua terza vittoria di fila, il suo sesto risultato utile consecutivo, e rimane al terzo posto. L’1-0 contro il Team Altamura è un risultato bugiardo, visto che i lupi avrebbero meritato di vincere con uno scarto più ampio. La difesa è impeccabile, visto che non concede praticamente nulla ai pugliesi. A centrocampo passo in avanti per Ba. In attacco è decisivo Beretta, al secondo gol nelle ultime tre.

DIFESA

POMPEI: VOTO 6,5

Una sola bella parata su Florio ad inizio ripresa. Per il resto dimostra sempre tanta sicurezza e con i piedi non rischia mai.

CIOTTI: VOTO 6,5

Primo tempo da applausi. Regala l’assist a Beretta per il gol decisivo. Nella ripresa spinge di meno ma dalla sua parte non corre comunque mai rischi (nella foto Farina)

MORETTI: VOTO 6,5

Impeccabile come posizionamento. Se la cava bene anche nel giro palla. Bravo anche di testa. Altra partita buona.

DAMETTO: VOTO 6,5

Così come il suo compagno di reparto è molto attento a non concedere nulla agli attaccanti pugliesi. Si conferma pericoloso in area avversaria.

CAPORALE: VOTO 7

Vuoi vedere che in tutto questo periodo il Cosenza si è perso un terzino sinistro con i fiocchi? In fase difensiva infatti gioca come sempre la sua buonissima partita. In avanti spinge e mette per i compagni più di un pallone pericoloso. Peccato per il giallo che gli farà saltare Casarano.

CENTROCAMPO

BA: VOTO 6

Buscè gli dà fiducia e lui la ripaga con una prestazione sostanziosa. Peccato che sbagli spesso l’ultima scelta, ma il suo è certamente un passo in avanti.

LANGELLA: VOTO 6,5

Si divide con Palmieri i compiti di regia e questo gli permette di essere più libero. Detta i tempi e, quando può, sventaglia in avanti alla ricerca degli esterni.

PALMIERI: VOTO 6,5

Altra prestazione positiva impreziosita anche da qualche inserimento in area avversaria che confonde la difesa biancorossa. Nel finale cala di intensità e viene sostituito.

ATTACCO

EMMAUSSO: VOTO 6,5

Il suo primo tempo è di altissimo livello. Inventa, dribbla, ci prova. Poi, piano piano, la difesa ospite gli prende le misure e si vede di meno.

BERETTA: VOTO 7

Decide la partita con un grande inserimento di testa, specialità della casa, con la quale segna il suo terzo gol stagionale. La fiducia incondizionata dell’area tecnica ha iniziato finalmente a dare i suoi frutti, anche perché oltre al gol combatte su ogni palla finché resta in campo. Ed anche a livello fisico sembra stare finalmente bene.

FLORENZI: VOTO 6

Si accende a sprazzi. Quando lo fa i calciatori del Team Altamura non sanno come prenderlo. Peccato che non sempre riesca ad essere continuo nelle giocate. Nella ripresa è la traversa a negargli il gol.

ALLENATORE

NUTI: VOTO 7

L’unica pecca di questo pomeriggio è che la partita sia stata vinta soltanto per 1-0. Il Cosenza infatti è in fiducia, gioca bene, crea occasioni, ma non riesce a concretizzare. Viene confermata la stessa formazione di Potenza, a dispetto dell’annunciato turnover. Ma in effetti, a 7 giornate dalla fine, non è più tempo di gestire o di fare calcoli. Conta solo vincere e la sua squadra, ultimamente, ci riesce benissimo.

SUBENTRATI

CANNAVO’: VOTO 6

Ha gli spazi per poter far male in contropiede, ma spreca all’ultimo in un paio di occasioni.

CONTILIANO: VOTO 5,5

Spreca in malo modo un contropiede in campo aperto che meritava miglior sorte.

ACHOUR: SV

FERRARA: SV