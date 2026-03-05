Al Viviani si gioca la sfida tra le due formazioni: Lupi senza Cimino, Arioli, Mazzocchi e Kourfalidis. Sfida chiave tra alta classifica e corsa salvezza

Il Potenza Calcio e il Cosenza Calcio si affrontano allo Stadio Alfredo Viviani nella trentesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Un turno infrasettimanale che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma con la stessa necessità: fare punti.

Il Cosenza arriva alla sfida dopo la vittoria sofferta ottenuta al “Marulla” contro il Sorrento, risultato che ha permesso ai Lupi della Sila di accorciare sulla Salernitana, fermata in casa dal Catania guidato da Domenico Toscano. I rossoblù, dunque, scendono in campo con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e restare agganciati alla zona alta della classifica.

Situazione diversa per il Potenza, chiamato a reagire dopo la sconfitta interna contro la capolista Benevento Calcio. I lucani occupano il decimo posto insieme al Team Altamura e puntano ad allontanarsi dalle zone più delicate della graduatoria, cercando di consolidare il percorso verso una salvezza il più possibile tranquilla.

In casa Cosenza restano diverse assenze. Non saranno della partita Cimino, Arioli, Mazzocchi e Kourfalidis. Gli ultimi due stanno proseguendo il percorso di recupero dai rispettivi infortuni e potrebbero tornare disponibili nelle prossime settimane. L’idea dello staff tecnico è quella di reinserirli gradualmente per arrivare alla fase decisiva della stagione con l’organico al completo, in vista dei playoff che rappresentano l’obiettivo dichiarato dei rossoblù.

Di seguito le formazioni ufficiali e il tabellino del match:



POTENZA: Cucchietti; Rocchetti, Felippe, Riggio, Camigliano, Schimmenti, Erradi, Maisto, Petrungaro, Selleri, Adjapong. In panchina: Franchi, Guiotto, Loiacono, Delle Monache, Murano, D’Auria, Mazzeo, Balzano, De Marco, Kirwan, Siatounis, Bura Raul. All.: De Giorgio

COSENZA (4-3-3): Pompei, Ciotti, Moretti, Dametto, Caporale; Palmieri, Langella, Ba; Emmausso, Beretta, Florenzi. In panchina: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, Cannavò, Garritano, D’Orazio, Perlingieri, Contilano, Baez, Achour, Ferrara. All.: Buscè

ARBITRO: Tropiano di Bari

MARCATORI:

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: Recupero.