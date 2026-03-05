Le pagelle dei lupi al termine della partita giocata questa sera al “Viviani” di Potenza e terminata sul risultato di 1-4
Il Cosenza torna a vincere in trasferta e passa al “Viviani” di Potenza con un perentorio 1-4. I tre punti regalano ai rossoblù il 3° posto, visto il ko della Salernitana a Caserta. Brillano in tanti: Ciotti, Palmieri, Florenzi ed Emmausso su tutti.
DIFESA
POMPEI: VOTO 6
Non ha moltissimo lavoro ma non appare sicurissimo. Un’uscita a vuoto nel secondo tempo mette i brividi.
CIOTTI: VOTO 7
Finalmente una partita più che convincente. Viene preferito a Cannavò nel ruolo di terzino destro e non lo fa rimpiangere. Molto deciso negli interventi e bravo ad accompagnare l’azione.
DAMETTO: VOTO 6,5
Mezzo voto in meno perché sul gol di Selleri appare leggermente in ritardo. La sua sbavatura è una piccola parentesi in mezzo ad una gara sontuosa, visto che pochi minuti prima salva sempre sullo stesso centravanti lucano e nella ripresa chiude il match con un imperioso colpo di testa per il suo gol numero 2 in campionato.
MORETTI: VOTO 6
Meno in vista che in altre occasioni. Dimostra grande senso pratico. Quando c’è da spazzare lo fa senza pensarci su due volte.
CAPORALE: VOTO 6,5
Altra buona partita da esterno sinistro. Non si risparmia ed accompagna di più anche l’azione. Va vicino al suo primo gol con il Cosenza: Cucchietti glielo nega.
CENTROCAMPO
BA: VOTO 5,5
Anche in una serata positiva come questa, continua a non convincere. Trotterella per il campo, pensa a mantenere la posizione ed a non fare danni.
LANGELLA: VOTO 6
Partita di sostanza. Pensa più alla fase difensiva, lasciando a Palmieri il compito di palleggiare. Il giallo un po’ lo condiziona.
PALMIERI: VOTO 7,5
Domina il centrocampo con la sua tecnica superiore. Due assist a referto e la sensazione che quando ha la palla nei piedi, sia praticamente in banca.
ATTACCO
EMMAUSSO: VOTO 7,5
Seconda doppietta di fila. Sta dimostrando di essere l’uomo più in forma della squadra. I difensori del Potenza non lo prendono mai.
BERETTA: VOTO 6,5
Sudore e lotta a servizio dei compagni. La sua fisicità permette alla squadra di salire. Guadagna falli e si propone, anche se non ha mai una chance per essere pericoloso.
FLORENZI: VOTO 7
Era da tempo che non si vedeva un Florenzi così. Il ritorno al gol, a fine primo tempo, gli dà una marcia in più e nella ripresa è scintillante. Dribbla, rientra, punta, crea superiorità. Top class.
ALLENATORE
NUTI: VOTO 7
Il voto è da condividere ovviamente con mister Buscè, oggi in tribuna per scontare la prima giornata delle due di squalifica. Il Cosenza gioca bene e non dà mai l’impressione di essere in difficoltà, nemmeno quando il Potenza riesce momentaneamente a pareggiare. Azzeccate tutte le mosse. La squadra è in fiducia. L’obiettivo terzo posto sembra proprio alla portata.
SUBENTRATI
CONTILIANO: VOTO 6
Mette ordine in mezzo al campo. Non sbaglia quando ha la palla tra i piedi e ci mette la giusta garra.
CANNAVO’: VOTO 6
Entra sull’1-4 e si piazza in attacco al posto di Emmausso. Ma la squadra è già sazia e non ha possibilità di mettersi in mostra.
GARRITANO: SV
FERRARA: SV