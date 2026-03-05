Il Cosenza torna a vincere in trasferta e passa al “Viviani” di Potenza con un perentorio 1-4. I tre punti regalano ai rossoblù il 3° posto, visto il ko della Salernitana a Caserta. Brillano in tanti: Ciotti, Palmieri, Florenzi ed Emmausso su tutti.

DIFESA

POMPEI: VOTO 6

Non ha moltissimo lavoro ma non appare sicurissimo. Un’uscita a vuoto nel secondo tempo mette i brividi.

CIOTTI: VOTO 7

Finalmente una partita più che convincente. Viene preferito a Cannavò nel ruolo di terzino destro e non lo fa rimpiangere. Molto deciso negli interventi e bravo ad accompagnare l’azione.

DAMETTO: VOTO 6,5

Mezzo voto in meno perché sul gol di Selleri appare leggermente in ritardo. La sua sbavatura è una piccola parentesi in mezzo ad una gara sontuosa, visto che pochi minuti prima salva sempre sullo stesso centravanti lucano e nella ripresa chiude il match con un imperioso colpo di testa per il suo gol numero 2 in campionato.

MORETTI: VOTO 6

Meno in vista che in altre occasioni. Dimostra grande senso pratico. Quando c’è da spazzare lo fa senza pensarci su due volte.

CAPORALE: VOTO 6,5

Altra buona partita da esterno sinistro. Non si risparmia ed accompagna di più anche l’azione. Va vicino al suo primo gol con il Cosenza: Cucchietti glielo nega.

CENTROCAMPO

BA: VOTO 5,5

Anche in una serata positiva come questa, continua a non convincere. Trotterella per il campo, pensa a mantenere la posizione ed a non fare danni.

LANGELLA: VOTO 6

Partita di sostanza. Pensa più alla fase difensiva, lasciando a Palmieri il compito di palleggiare. Il giallo un po’ lo condiziona.

PALMIERI: VOTO 7,5

Domina il centrocampo con la sua tecnica superiore. Due assist a referto e la sensazione che quando ha la palla nei piedi, sia praticamente in banca.

ATTACCO



EMMAUSSO: VOTO 7,5

Seconda doppietta di fila. Sta dimostrando di essere l’uomo più in forma della squadra. I difensori del Potenza non lo prendono mai.

BERETTA: VOTO 6,5

Sudore e lotta a servizio dei compagni. La sua fisicità permette alla squadra di salire. Guadagna falli e si propone, anche se non ha mai una chance per essere pericoloso.

FLORENZI: VOTO 7

Era da tempo che non si vedeva un Florenzi così. Il ritorno al gol, a fine primo tempo, gli dà una marcia in più e nella ripresa è scintillante. Dribbla, rientra, punta, crea superiorità. Top class.

ALLENATORE

NUTI: VOTO 7

Il voto è da condividere ovviamente con mister Buscè, oggi in tribuna per scontare la prima giornata delle due di squalifica. Il Cosenza gioca bene e non dà mai l’impressione di essere in difficoltà, nemmeno quando il Potenza riesce momentaneamente a pareggiare. Azzeccate tutte le mosse. La squadra è in fiducia. L’obiettivo terzo posto sembra proprio alla portata.

SUBENTRATI

CONTILIANO: VOTO 6

Mette ordine in mezzo al campo. Non sbaglia quando ha la palla tra i piedi e ci mette la giusta garra.

CANNAVO’: VOTO 6

Entra sull’1-4 e si piazza in attacco al posto di Emmausso. Ma la squadra è già sazia e non ha possibilità di mettersi in mostra.

GARRITANO: SV

FERRARA: SV